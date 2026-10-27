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        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü 2026 hedeflerini masaya yatırdı

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında yapılan toplantıda, yılın kalan dönemindeki faaliyetler ve gelecek yılın programı değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü 2026 hedeflerini masaya yatırdı

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında yapılan toplantıda, yılın kalan dönemindeki faaliyetler ve gelecek yılın programı değerlendirildi.

        Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin ekim ayı performansını ve stratejik planlamalarını gözden geçirmek amacıyla video konferans yöntemiyle bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının ana gündem maddelerini, ormancılık faaliyetlerinin mevcut durumu, 2026 yılına ilişkin belirlenen hedefler doğrultusunda sağlanan ilerlemeler ve yıl sonuna kadar tamamlanacak işler oluşturdu.

        Toplantıya Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar ve Osman Araz ile şube müdürleri ve Gökçebey Orman Fidanlık Müdürü katıldı. Katılımcılar, Yeşil Vatan'ın korunması ve geliştirilmesi ile ormancılık hizmetlerinin verimliliğinin artırılması konularındaki çalışmaları ele aldı.

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