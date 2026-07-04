Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri CHP Grup Başkanı Özel, Zonguldak'ta vatandaşlarla bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özel, Zonguldak'ta vatandaşlarla bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 16:02 Güncelleme:
        CHP Grup Başkanı Özel, Zonguldak'ta vatandaşlarla bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu.

        Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, beraberindekilerle kordon boyuna kadar yürüdü.

        Burada bir bankın üzerinde konuşan Özel, emeğin başkenti Zonguldak'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Siyasette marifetin gemiyi limana çekmek değil, menzile ulaştırmak, hedefe ve iktidara götürmek olduğunu belirten Özel, "Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtınada, rüzgarda lazım. Kaptan, okyanusları geçmek için lazım." dedi.

        Özel, cumhuriyete, geleceğe, ülkesine, partisine, Atatürk'ün emanetine sahip çıkan gençlerle yol yürüyeceklerini kaydetti.

        Özgür Özel, daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in oğlu Yağız Seyithan Erdem ile Zeynep Sude Yamakoğlu'nun nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!

        Benzer Haberler

        Sıcak havayı gören sahile koştu
        Sıcak havayı gören sahile koştu
        Özel: "Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştır...
        Özel: "Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştır...
        Yenidoğanlar Köyü'nde geleneksel aşure programı birlik ve beraberlik içinde...
        Yenidoğanlar Köyü'nde geleneksel aşure programı birlik ve beraberlik içinde...
        Üç kuşak bir arada ağır vasıta araçların bakım ve onarımını yapıyor
        Üç kuşak bir arada ağır vasıta araçların bakım ve onarımını yapıyor
        Dinçer Arslan'ı öldürüp gömen zanlılar ikinci kez hakim karşısında
        Dinçer Arslan'ı öldürüp gömen zanlılar ikinci kez hakim karşısında
        Zonguldak'taki yıkım alanında bulunan sığınak incelemeye alındı
        Zonguldak'taki yıkım alanında bulunan sığınak incelemeye alındı