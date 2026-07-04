CHP Grup Başkanı Özel, Zonguldak'ta vatandaşlarla bir araya geldi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu.



Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, beraberindekilerle kordon boyuna kadar yürüdü.



Burada bir bankın üzerinde konuşan Özel, emeğin başkenti Zonguldak'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



Siyasette marifetin gemiyi limana çekmek değil, menzile ulaştırmak, hedefe ve iktidara götürmek olduğunu belirten Özel, "Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtınada, rüzgarda lazım. Kaptan, okyanusları geçmek için lazım." dedi.



Özel, cumhuriyete, geleceğe, ülkesine, partisine, Atatürk'ün emanetine sahip çıkan gençlerle yol yürüyeceklerini kaydetti.



Özgür Özel, daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in oğlu Yağız Seyithan Erdem ile Zeynep Sude Yamakoğlu'nun nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

