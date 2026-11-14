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        Ereğli'de önlemsiz yük taşımaya tepki

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde beton blok taşıyan tırların, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan trafikte seyretmesi tepki çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Ereğli'de önlemsiz yük taşımaya tepki

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde beton blok taşıyan tırların, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan trafikte seyretmesi tepki çekti.

        İlçe yollarında tonlarca ağırlıktaki beton blokları taşıyan tırların önünde ve arkasında eskort araçlarının bulunmadığı, diğer sürücüleri uyarmak amacıyla kullanılması gereken "Uzun Araç" uyarı levhalarının da yer almadığı görüldü.

        Söz konusu taşımacılık sırasında diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli işaretleme ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine dikkat çekilirken, önlemsiz şekilde gerçekleştirildiği öne sürülen taşımacılık trafikte endişeye neden oldu.

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        Özellikle ani fren, manevra veya olası bir trafik kazasında ciddi sonuçlar doğurabilecek bu görüntüler üzerine vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

        Vatandaşlar, Karadeniz Ereğli'de bu tür taşımacılık yapan araçların denetlenmesini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumlara karşı gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

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