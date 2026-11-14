Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        Zonguldak'ta polis ve jandarma ekiplerinin üç ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Aramalarda 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid ve 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        Zonguldak'ta polis ve jandarma ekiplerinin üç ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Aramalarda 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid ve 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı, 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 lira ve 150 avroya da el konuldu.

        REKLAM

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta bir kısmı çöken istinat duvarının tamamı yıkıldı
        Zonguldak'ta bir kısmı çöken istinat duvarının tamamı yıkıldı
        Yılın son seferini yapan Karaelmas Ekspresi'nin yolcularına madencilerden t...
        Yılın son seferini yapan Karaelmas Ekspresi'nin yolcularına madencilerden t...
        Turistik Karaelmas Ekspresi yılın son seferinde Zonguldak'a ulaştı BAKKA Sü...
        Turistik Karaelmas Ekspresi yılın son seferinde Zonguldak'a ulaştı BAKKA Sü...
        Rektör Ulusoy: "Erdemir ile istihdam işbirliği yapmak istiyoruz"
        Rektör Ulusoy: "Erdemir ile istihdam işbirliği yapmak istiyoruz"
        Emniyet Müdürü Dalkılıç'tan spora ve gençlere destek
        Emniyet Müdürü Dalkılıç'tan spora ve gençlere destek
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı