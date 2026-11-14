Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Zonguldak'ta polis ve jandarma ekiplerinin üç ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Aramalarda 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid ve 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı, 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 lira ve 150 avroya da el konuldu.

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İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.