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        Rektör Ulusoy: "Erdemir ile istihdam işbirliği yapmak istiyoruz"

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin istihdamına yönelik Erdemir ile işbirliği protokolü yapmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Rektör Ulusoy: "Erdemir ile istihdam işbirliği yapmak istiyoruz"

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin istihdamına yönelik Erdemir ile işbirliği protokolü yapmak istediklerini söyledi.

        Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burçin Şolt ile birlikte Alaplı'da görev yapan gazetecileri ziyaret eden Rektör Ulusoy, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önerilerini dinledi.

        Alaplı basınının birlik ve beraberliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulusoy, gazetecilerin yüksekokula sahip çıkmasının ve ilçenin sorunlarını yakından takip etmesinin önemine değindi. Meslek yüksekokullarının sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Ulusoy, "Erdemir gibi güzide bir kuruluşumuzun ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, yüksekokullarımızın sektörle ilgili programlarından mezun olan öğrencilerimize istihdam garantisi sağlamasını arzu ediyoruz. Bu konuda bir işbirliği protokolü yapmak istiyoruz. Böyle bir işbirliği, Erdemir'in kurumsal gücüne de güç katacaktır. Üniversitemiz daha önce başka bir kurumla istihdam işbirliği gerçekleştirdi. İlgili kurum, öğrencilerimize burs imkânı da sağladı. Bu tür işbirliği protokollerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

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        Gazetecilerin Alaplı'ya teknoloji lisesi kazandırılması yönündeki önerisini de değerlendiren Rektör Ulusoy, böyle bir okulun meslek yüksekokulunun ilgili bölümleriyle bütünleşmesini sağlayacak bir yapının uygun olacağını ifade etti.

        Ulusoy, meslek yüksekokullarına yönelik talebin her geçen yıl arttığını belirterek, bu okulların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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