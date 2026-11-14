Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kent merkezi, Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 267 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı, tabanca, 11 tabanca fişeği, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 lira ve 150 avro ele geçirildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.