Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Karadeniz Ereğli'de kaymakamlık ve emniyet binasında inceleme

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden kaymakamlık ve ilçe emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yapımı devam eden Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunuldu. İncelemeye Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Zonguldak İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Demir, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, daire müdürleri ve kaymakamlık çalışanları katıldı.

REKLAM

Yapımı devam eden binada gerçekleştirilen incelemelerde çalışmalar yerinde değerlendirilirken, tespit edilen eksiklikler hakkında yüklenici firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Binanın mevcut durumu ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

İncelemelerin ardından heyet, Kaymakamlık binası önünde toplu fotoğraf çektirdi.