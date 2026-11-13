Çanakkale Mobil Müzesi Devrek'te

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Devrek’e geldi

Zonguldak’ın Devrek İlçesine gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek Kaymakamlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ortaklaşa olarak ilçeye getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Devrekli vatandaşlar tarafında büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Alanında açılan ve iki gün ilçede kalacak olan müze tırı ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar müzede sergilenen tarihi materyalleri inceleyerek Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldılar. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın tarihi önemini yansıtan mobil müze ile özellikle genç nesillerde tarik bilincinin güçlendirilmesi ve milli mücadele ruhunun yaşatılması hedefleniyor.