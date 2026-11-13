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        Zonguldak'ta kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Uymayanlara 6 bin lira ceza

        Zonguldak'ta 15 Kasım 2026 tarihinden itibaren belirli araç gruplarında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek uygulamaya uymayan araç sahiplerine 6 bin lira idari para cezası kesilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Uymayanlara 6 bin lira ceza

        Zonguldak'ta 15 Kasım 2026 tarihinden itibaren belirli araç gruplarında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek uygulamaya uymayan araç sahiplerine 6 bin lira idari para cezası kesilecek.

        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Valiliğin 12 Kasım 2026 tarihli onayı doğrultusunda kış lastiği uygulamasının başlayacağını duyurdu. Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma ve kaygan zemin kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlere ağırlık verilecek.

        Uygulama, Türkiye'de tescilli olup olmadığına bakılmaksızın Zonguldak sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs ve minibüsleri kapsayacak. Ticari olarak tescil edilen kamyonet ve otomobillerin de belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması gerekecek.

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        Denetimlerde kış lastiği bulunmadığı tespit edilen araçlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince 6 bin lira idari para cezası uygulanacak. Görevliler, lastikleri uygun olmayan araçların en yakın yerleşim birimine kadar ilerlemesine izin verebilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla kış lastiği kontrollerinin artırılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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