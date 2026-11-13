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        Zonguldak'ta yerel kalkınma hamlesi Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği'nin ofisi açıldı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zonguldak İl İrtibat Ofisi'nin destekleriyle hayata geçirilen Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Zonguldak'ta yerel kalkınma hamlesi Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği'nin ofisi açıldı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zonguldak İl İrtibat Ofisi’nin destekleriyle hayata geçirilen Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı LEADER tedbiri kapsamında kurulan Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği’nin resmi açılış töreni, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açılış törenine; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi uzmanları Dr. Coşar Tosun, Onur Gülüştekin, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı ile çok sayıda kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı.

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        Madenci kültüründen alınan güçle yer üstünde yeni başarı hikâyeleri

        Törende yapılan konuşmalarda, Kilimli’nin köklü madenci kültüründen gelen dayanışma ve birlik ruhuna dikkat çekildi. Yerin yüzlerce metre altında omuz omuza çalışan madencilerin torunları olan ilçe halkının, aynı kararlılığı bu kez tarım, turizm ve girişimcilik alanlarında göstereceği vurgulandı. Yer altındaki cevheri gün yüzüne çıkaran bölge insanının, yerel kalkınma hamlesiyle yer üstünde de önemli başarı hikâyeleri yazacağına olan inanç ifade edildi.

        12 milyon 400 bin TL bütçe ile yüzde 100 hibe desteği

        TKDK tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla desteklenen proje kapsamında derneğe, 20262030 yılları arasında uygulanmak üzere toplam 12 milyon 400 bin TL bütçeli yüzde 100 hibe desteği sağlanacak.

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        Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, kadınlar, gençler ve yerel paydaşların aktif katılımıyla oluşturulan dernek, ilçenin ihtiyaçlarını doğrudan yerelden alınan verilerle belirleyerek uzun vadeli ve katılımcı bir kalkınma modeli sunmayı hedefliyor.

        Kısa sürede önemli faaliyetlere imza atıldı

        Dernek ile TKDK arasında 12 Şubat 2026 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından saha çalışmalarına hızla başlandığı bildirildi. Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen vatandaşların mesleki gelişimine ve toplumsal bilincine katkı sağlamak amacıyla arıcılık, balıkçılık ve aile hukuku eğitimleri düzenlendiği; gençleri ve ilçe halkını sporla buluşturmak adına futbol ve badminton turnuvaları organize edildiği kaydedildi.

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        Kadınların, gençlerin ve yerel üreticilerin projelerine rehberlik ederek ilçeye yeni istihdam alanları kazandırmayı amaçlayan dernek ofisinin, önümüzdeki dönemde yürütülecek tüm faaliyetlerin koordinasyon merkezi olacağı belirtildi. Açılış töreni, kurdele kesimi ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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