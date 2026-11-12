Batı Karadeniz'in yatırım fırsatları Almanya'da 50'den fazla yatırımcıya tanıtıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen toplantıda Zonguldak, Karabük ve Bartın’daki yatırım fırsatlarını Avrupa’da faaliyet gösteren 50’nin üzerinde yatırımcıya tanıttı.

BAKKA, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO), Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) ile Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı (ZfTI) iş birliğinde 11 Kasım 2026 tarihinde "Türkiye ve Zonguldak Bölgesi’nde Yatırım Fırsatları Toplantısı" düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Temmuz ayında Zonguldak’a gerçekleştirdiği ziyarette verdiği talimat doğrultusunda organize edilen toplantıya Avrupa’da faaliyet gösteren 50’den fazla yatırımcı katıldı.

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Toplantının açılış konuşmalarını ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar, Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Sevinç Dağkılıç, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, IKUA e.V. İkinci Başkanı Bora Şahin ve ZfTI Program Yöneticisi Cem Şentürk yaptı.

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik iş birliklerinin yatırıma dönüşmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uyguladığı teşvik ve destek mekanizmalarının rolüne değindi.

Üç ilin yatırım olanakları anlatıldı

BAKKA Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recep Serkan Alkan, toplantıda yaptığı sunumda Zonguldak, Karabük ve Bartın’ın yatırım ortamı, öne çıkan sektörleri ve yatırım fırsatları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sunumda Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurumların sağladığı teşvik, hibe ve destekler anlatıldı. BAKKA’nın yatırımcılara sunduğu rehberlik hizmetleri de tanıtıldı.

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Toplantının sorucevap bölümünde yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladıkları yatırımlar ve teşvik programlarının sunduğu avantajlara ilişkin soruları yanıtlandı. Katılımcıların yatırım süreçleri, destek mekanizmaları ve teşvik uygulamalarına yönelik görüş ve beklentileri alındı.