Kan bağışı kampanyasına velilerden yoğun ilgi

Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ferit Karadayı, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kan bağışında bulunan velilere teşekkür etti. Ferit Karadayı, etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Türk Kızılay Kan Merkezi Zonguldak Şubesi ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

Türk Kızılay Kan Merkezi Zonguldak Şubesi tarafından Bahçelievler İlkokulu’nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okulda kurulan kan bağışı alanına gelen veliler, kan vererek kampanyaya destek oldu. Gün boyunca devam eden etkinlikte velilerin yoğun katılımı dikkat çekti.

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