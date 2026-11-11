Karadeniz Ereğli'deki sağlık birimlerine denetim gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sağlık birimlerine denetim yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, müdürlük yöneticilerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi, incelemelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, belli aralıklarla kentte bu tür denetimleri yaptıklarını belirtti.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki denetimlerde acil servis, yoğun bakım ünitesi ve yataklı servislerde incelemelerde bulunduklarını aktaran Gün, "Hastanemizde tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Bizim için sağlık hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek önemli. Bu kapsamda belli aralıklarla ziyaret ve denetimlerimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Denetimlerde Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Pınar Menderes Turhan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Bilal Cin de yer aldı.