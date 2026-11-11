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        Zonguldak'ta 15 bin fidan toprakla buluştu

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu çocuklarla birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Zonguldak'ta 15 bin fidan toprakla buluştu

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu çocuklarla birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

        Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Program öncesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Vali Hacıbektaşoğlu'na Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Vali Hacıbektaşoğlu çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara can suyu verilirken etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

        Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, yaptığı konuşmada 11 Kasım'ın 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Millî Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlattı. Zonguldak genelinde 2020 yılından bu yana 776 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Oflu, dikilen fidanların yüzde 98'inin tuttuğunu ve ormanlara kazandırıldığını ifade etti.

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        Bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Bartın'da 4, Karabük'te 6 ve Zonguldak'ta 6 olmak üzere toplam 16 ayrı noktada, 138 hektarlık alanda 15 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydeden Oflu, ormanların iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekti.

        Fidan dikiminin geleceğe bırakılan en değerli miraslardan biri olduğu vurgulanan etkinlikte, dikilen fidanların korunması ve bakımının da en az dikim kadar önemli olduğu mesajı verildi. Program, fidan dikimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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