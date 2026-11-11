Zonguldak'ta heyelan tehlikesi büyüyor: 54 daireli site tahliye edildi Site sakinleri, istinat duvarının onarılması ile evlerine dönmek istiyor

Zonguldak'ta binanın çökmesi ile 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından toprakta yarıklar ve istinat duvarında çatlaklar oluşan 54 daireli Gümüşevler Sitesi de geçen hafta sonu tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını ve evlerine geri dönmek istediklerini belirttiler.

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 21 Ekim'de bina çökmesi ile 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgedeki toprak hareketliliği ve istinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle alınan güvenlik önlemleri genişletilmişti. Sütliyen Sokak'ta çöken binanın üst kısmında, Menekşe Sokak üzerindeki Gümüşevler Sitesi'nin bahçesinde de toprakta ayrılmalar meydana gelmesi üzerine iki bloktan oluşan 54 daireli site, 7 Kasım Cumartesi günü tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün sitenin çevresine güvenlik şeridi çekerek, vatandaşların geçişine izin vermedi. Tahliye edilen binaların çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülürken, site sakinleri gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını ve evlerine geri dönmek istediklerini belirttiler.

REKLAM

İstinat duvarındaki çatlaklar büyüdü

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 17 Ekim'de kullanılmayan iki katlı binanın bir bölümünün çökmesinin ardından 21 Ekim'de bitişiğindeki üç katlı bina da çökmüştü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmiş, kardeşi Kenan Akçaharman (68) ise yaralı kurtarılmıştı. Olayın ardından çevrede bulunan 7 binadaki 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edilmiş, daha sonra 6 katlı ve 28 daireli Kadırga Apartmanı da tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Çöken binanın alt kısmında, Kadırga Caddesi üzerindeki istinat duvarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle bölgeye kamyonlarla kaya ve toprak taşınarak tahkimat yapılmıştı. Ancak ilerleyen günlerde duvarın bağlantı noktalarında ayrılmalar ve hareketlenme meydana geldi. Çatlakların büyümesi üzerine 7 Kasım'da yeniden tahkimat çalışması başlatıldı. İstinat duvarının üst kısmındaki zeminde de hareketliliğin sürmesi ve Gümüşevler Sitesi'nin bahçesinde toprakta yarıklar oluşması üzerine tahliye tedbirleri üst kotta bulunan binalara kadar genişletildi.

REKLAM

"Aşağıdaki binalar yıkıldı diye bizi tahliye ettiler"

Gümüşevler Sitesi sakinlerinden Sedat Yılmaz, tahliye kararının ardından kendilerine yeterli açıklama yapılmadığını savundu. Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in bölgeye gelerek can güvenliğinin öncelikli olduğunu söylediğini anlatan Yılmaz, devletin barınma konusunda kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. Yılmaz, "İlk önce bize can güvenliği dediler. Bizim can güvenliği konusunda bir sıkıntımız yok. Sağ olsun devletimiz, AFAD yardımcı oldu. Otellerde, çeşitli yerlerde bizi barındırıyorlar. Allah razı olsun, biz ona bir şey demiyoruz. Ama bizim binamız sağlam. Biz yine söylüyoruz, sadece aşağıdaki binalar yıkıldı diye bizi tahliye etmek zorunda kaldılar" dedi.

REKLAM

Binanın yapısal durumuyla ilgili kendilerine yeterli bilgi verilmediğini ileri süren Yılmaz, "Biz belediye başkanına söyledik, burası bizim sağlam binamız. Biz yine söylüyoruz. Belediyede buranın nasıl yapıldığı, neyin üzerine yapıldığı konusunda bir bilgi yok. Bilgi veren yok bize" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 10 Kasım'da Valilikte konuyla ilgili bir toplantı yapıldığını da belirterek, site sakinlerinin binalarının durumuna ilişkin bilgilendirilmeyi beklediklerini söyledi.

"30 senedir buradayım, böyle bir şey yaşamadık"

Gümüşevler Sitesi'nde 30 yıldır daire sahibi olduğunu söyleyen Hüseyin Sarıkaya ise, bölgedeki sorunların alt kısımda başlayan inşaat çalışmalarından sonra ortaya çıktığını ileri sürdü. Sarıkaya, "Ben de burada 30 senelik daire sahibiyim. Bu zamana kadar böyle bir şey biz yaşamadık. Ne zaman ki inşaat aşağıda başlayınca bu sorunlar yaşanmaya başladı ve bugüne geldik" dedi.

REKLAM

İstinat duvarının yeniden yapılması gerektiğini düşündüğünü anlatan Sarıkaya, "Bir an evvel oradaki istinat duvarının, yıkılacaksa yıkılıp ama bir an evvel yenisinin yapılmasını istiyoruz. Ancak böyle durdurabiliriz bu heyelanı. Yoksa yukarıya kadar çekecek. Bizim istediğimiz o" diye konuştu.

"Önümüz kış, ne olacağını bilemiyoruz"

Kış mevsimi yaklaşırken evlerinden uzak kalmalarının kendilerini belirsizlik içinde bıraktığını söyleyen Sarıkaya, yetkililerden kapsamlı bilgi beklediklerini ifade etti. Sarıkaya, "Önümüzü de göremiyoruz. Önümüz de kış. Ne olacağını da bilemiyoruz. Onun için yetkililerden tam bilgi alıp, gerekirse eşyalarımızı da alıp kiraya bir yere çıkacağız yani burada korkuyla durmaktansa" dedi.

REKLAM

İstinat duvarının yeniden yapılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını isteyen Sarıkaya, "Belediyenin o istinat duvarını yapacak gücünün olduğuna ben adım kadar eminim. Bunun için bir an evvel ödeneği bulunup oraya başlanması, istinat duvarının yapılması ve oranın durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Valiliği, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, çöken binanın temel alt kotundaki ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmeler tespit edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, tehlike oluşturan duvarın Zonguldak Belediyesi tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti. Yıkım çalışmalarından etkilenme riski bulunan çevredeki binaların da tedbir amacıyla tahliye edileceği belirtilmiş, evlerinden ayrılan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının Valilik tarafından karşılanacağı açıklanmıştı.