Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Cevizler Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Kepez istikametinden çarşı yönüne ilerleyen H.G. idaresindeki motosiklet, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sırada, kavşaktan hareket eden bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.G. yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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