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        19 yaşındaki Celal Can'ı bıçakla öldüren sanığa 15 yıl hapis

        Zonguldak'ta 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklu bulunan 20 yaşındaki sanık hakkında 15 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        19 yaşındaki Celal Can'ı bıçakla öldüren sanığa 15 yıl hapis

        Zonguldak'ta 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklu bulunan 20 yaşındaki sanık hakkında 15 yıl hapis cezası verildi.

        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 20 yaşındaki tutuklu sanık Y.E.C. ile taraf avukatları katıldı. Olayda bıçaklanarak öldürülen Celal Can Er'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti karar duruşmasında tanıkları da dinledi. Tanıklardan P.A.H. sanığın küfürlü konuşmasını duyduğunu anlatarak "Kavganın büyüyeceğini anlayınca arkamı dönüp giderken Celal'den bağırma sesi duydum. Baktığım da bıçaklanmış haldeydi. Yunus Emre de arkadaşımız asker eğlencesine gitmiştim. Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu. Beni kimse çağırmadı, kendim gittim" diye konuştu.

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        Diğer tanık H.H.A. ise "Aralarında bi istek atma mevzusu varmış. Y.E.C, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Y.E.C. inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. O arada olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti" dedi.

        Yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu anlatan Y.E.C. "Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı" şeklinde konuştu.

        Cumhuriyet Savcısı ise açıkladığı mütalaasında sanığın "Kasten Öldürme" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı ise tanık ifadelerinde çelişkiler olduğuna dikkat çekerek "Olay yerinde müvekkil tek. Diğerleri 810 kişi. Oradan kaçmasının imkanı yok. Müvekkil gelmeden önce görüntülerde mevcut bazıları boks hareketi yapıyor. Yani öncesinde saldırıya hazırlanıyorlar. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" talebinde bulundu.

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        Son sözü sorulan sanık ölüm korkusu yaşadığını söylerken mahkeme heyeti sanık Y.E.C. hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Duruşma sonrası sanığın cezaevi aracına bindirildiği sırada Celal Can Er'in yakınları ile sanık yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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