Zonguldak'ta yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre kentte yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık eden ve bu sitelerin reklamını yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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