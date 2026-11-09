Yıkım sırasında dev beton parçası yola düştü, kaldırımdan geçen yaya faciadan saniyelerle kurtuldu
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 5 katlı binanın yıkımı sırasında kopan büyük bir beton parçası yola düşerek parçalandı. Olaydan saniyeler önce kaldırımdan geçen bir kadın, betonun düştüğü noktadan uzaklaşarak faciadan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 5 katlı binanın yıkımı sırasında kopan büyük bir beton parçası yola düşerek parçalandı. Olaydan saniyeler önce kaldırımdan geçen bir kadın, betonun düştüğü noktadan uzaklaşarak faciadan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eskiyen 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılırken, yolun karşı tarafındaki kaldırımdan yayaların geçişi ise devam etti.
Diğer yayalar gibi kaldırımda yürüyen bir kadın, yıkım yapılan binanın karşısından geçerek yoluna devam etti. Kadının yaklaşık 1520 adım ilerlemesinin ardından binadan kopan dev beton parçası büyük bir gürültüyle yola düştü. Çarpmanın etkisiyle parçalanan betonun kırıntıları, yayaların kullandığı kaldırıma kadar savruldu.
Kadın, betonun düştüğü noktayı kısa süre önce geride bırakması sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.
Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kamerasında
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının kaldırımdan geçerek uzaklaştığı, hemen ardından büyük beton parçasının yola düşüp dağıldığı ve parçalarının kaldırıma savrulduğu anlar yer aldı.
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