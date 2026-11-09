Zonguldak'ta bazı muhtarlar ve vatandaşlar, lösemi farkındalığı için saçlarını kestirdi

Zonguldak'ta lösemiyle mücadele eden çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Belediyesine ait atölyede bir araya gelen 7 muhtar ve bazı vatandaşlar, hastalığa dikkat çekmek amacıyla saçlarını kestirdi.

Daha sonra LÖSEV İl Temsilciliği tarafından Terakki Mahallesi Muhtarlığı önünde katılımcılara lösemiyi sembolize eden turuncu renkli bileklikler dağıtıldı.

Ellerini turuncuya boyayan katılımcılar, "Yaşama el ver" sloganıyla oluşturulan alana el izlerini bıraktı.

LÖSEV Kurumsal İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Sinan Aras, gazetecilere, turuncu rengin umudu, dayanışmayı ve bu hastalıkla mücadele eden çocukların yaşama sevincini anlattığını söyledi.

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Bu hastalığın dil, din, ırk, mezhep, ideoloji gözetmediğini belirten Aras, "LÖSEV çatısı altında herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değil. Lösemi erken tanıyla iyileştirilebilir bir hastalık. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk de çocukların sesi olmaya, dertlerine ortak olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Çocuklarımızın hastane ve evlerde gerekli kontrollerini yapıyoruz. Kendilerini ziyaret ediyoruz. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. Farkındalık yaratmak istedik." diye konuştu.

Gönüllü olarak saçlarını kestiren Emine Tatar, böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmaktan mutlu olduğunu, bu tür organizasyonlara herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti.

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Etkinlik, turuncu balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından son buldu.​​​​​​​