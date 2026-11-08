Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta iki binanın çatısı alevlere teslim oldu

        Zonguldak'ta iki binanın çatısı alevlere teslim oldu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boş bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Zonguldak'ta iki binanın çatısı alevlere teslim oldu

        Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boş bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangın, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Çavdarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan diğer binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle iki binanın çatısındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü
        Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı
        Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
        Otomobil takla attı, sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobil takla attı, sürücüsü ağır yaralandı
        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 197. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 197. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları balıkçılığı olumsuz etkiledi
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları balıkçılığı olumsuz etkiledi