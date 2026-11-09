Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor

        ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta 1924 yılında "Yüksek Maden Mühendisliği Mektebi" adıyla eğitim hayatına başlayan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir asrı aşan köklü geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta 1924 yılında "Yüksek Maden Mühendisliği Mektebi" adıyla eğitim hayatına başlayan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir asrı aşan köklü geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Anneden oğluna "ikinci hayat"
        Anneden oğluna "ikinci hayat"
        Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı
        Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü
        Zonguldak'ta iki binanın çatısı alevlere teslim oldu
        Zonguldak'ta iki binanın çatısı alevlere teslim oldu
        Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı
        Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi