ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor

FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta 1924 yılında "Yüksek Maden Mühendisliği Mektebi" adıyla eğitim hayatına başlayan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir asrı aşan köklü geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

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