Zonguldak'ta mahalle muhtarları kanser hastası çocuklar için saçlarını kazıttı

Zonguldak'ta kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla muhtarlar ve gönüllülerin katılımıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. 7 mahalle muhtarı ve gönüllüler bir araya gelerek saçlarını kazıttı.

Zonguldak'ta lösemili çocuklara destek olmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenleyen 7 mahalle muhtarı ve gönüllü vatandaşlar, etkinlik öncesi saçlarını kazıttı. Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden ve amaçlarının çocukların hislerine ortak olmak olduğunu vurgulayan Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk süreci sözlerle aktardı:

"Bugün burada amacımız Zonguldak'ta da özellikle hani kötü hastalık diye tabir ettiğimiz kansere yakalanmış çocuklarımızın bir sesi olmak. Tabii ki onların her şeyini belki anlayamayabiliriz. Ama bir nebze de olsa onların dertlerine ortak olmak için onların yaşadıklarını bir nebze, yaşadıklarını hissetmek için böyle bir organizasyonu muhtar arkadaşlarımız, gönüllülerimizle beraber tertipledik. Amaç burada çocuklarımızın hislerine ortak olmak. Tabii bu böyle de bitmeyecek. Biz zaten bu çocuklarımızı hastanelerde, evlerde gerekli kontrollerini yapıyoruz. Ara sıra kendilerini ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar maddi, manevi onlara yardımcı olmak istiyoruz. Farkındalık olsun istedik. İnsanlar duysunlar, bilsinler. Gerçekten çok zor. Tabii yaşayan bilir bunu. Yaşamayana bunu ne kadar anlatsak da anlamazlar. Çünkü benim mahallemde yine bu hastalıktan ötürü bir çocuğumuz vardı. Vefat etti, kendisini kaybettik. Yine Terakki Mahallesi'nde iki tane daha çocuğumuz var bu hastalıklarla alakalı. Önemli olan onlara yardımcı olmak. Zonguldak Anıtımızı da dün yine turuncu renklerle bezedik. Buradan emeği geçen herkese, biraz önce saydığım herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum."

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"Hiç düşünmeden kabul ettim"

Etkinliğe gönüllü olarak katılan ve destek veren 77 yaşındaki Emine Tatar da saçını kazıttı. Tatar, "Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Yani herkesin de destek vermesini öneririm. Arkadaşlarım söyledi. Ben de hiç düşünmedim. Kabul ettim. Hiç düşünmedim yani. Böyle bir şey. Yani herkesin destek olması lazım. Böyle bir konuda, değil mi? Herkesin destek olması lazım" şeklinde konuştu.

Muhtarlar saçlarını kazıttıktan sonra Terakki Mahallesi Muhtarlığı avlusuna geldi. Etkinliğin devamında ellerini boyayan katılımcılar duvardaki farkındalık tahtasına el izlerini bastı. Etkinlik çeşitli konuşmalar ve balonların havaya bırakılmasının ardından sona erdi.