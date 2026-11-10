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        Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin öldürülmesi davasında sanık 15 yıl hapse çarptırıldı

        Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin öldürülmesi davasında sanık 15 yıl hapse çarptırıldı

        Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.C. (20) ile maktul Celal Can Er'in (19) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Tanık P.A.H, tartışmayı evinin penceresinden gördüğünü, daha sonra koşarak olay yerine gittiğini söyledi.

        Kavgayı ayırmak için araya girdiğini belirten P.A.H, "Y.E.C'nin küfürlü konuşmasını duydum. Kavganın büyüyeceğini anlayınca arkamı dönüp giderken Celal'den bağırma sesi duydum. Baktığımda bıçaklanmış haldeydi. Yunus Emre de arkadaşımız, asker eğlencesine gitmiştim. Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu. Beni kimse çağırmadı, kendim gittim." dedi.

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        Tanık H.H.A. ise "Yunus Emre'yi tanıyorum. Y.E.C. ve Celal'i önceden tanıyorum. Aralarında bir istek atma mevzusu varmış. Y.E.C, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Y.E.C. inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. O arada olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım hatta bir ablaya da söyledim. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti." diye konuştu.

        Söz verilen Y.E.C. ise olay olana kadar hayatında karakola ifade vermeye bile gitmediğini söyleyerek, "Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı." ifadelerini kullandı.

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        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve dinlenen tanıkların beyanına göre Y.E.C'nin Celal Can Er'in kız arkadaşına sosyal medya hesabı üzerinden takip isteği atması üzerine gerçekleşen olay nedeniyle sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Duruşmaya verilen aranın ardından savunma yapan sanık avukatı Hikmet Yücel, tanık ifadelerinde tutarsızlık olduğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

        Y.E.C. ise "Ölüm korkusu yaşadım. Başka bir amaçlı yapmadım. Her şey bu nedenle oldu." dedi.

        Mahkeme heyeti Y.E.C'nin "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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        Duruşma sonrasında sanık ve maktul yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

        Bu sırada Y.E.C'nin, arbedeye karışan babasına "Baba, bırakın." diyerek seslendiği duyuldu.

        - Olay

        Zonguldak merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta Y.E.C. ile Celal Can Er arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.C, kendisini darbettiği iddia edilen Celal Can Er'i bıçakla yaralamıştı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Celal Can Er'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Y.E.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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