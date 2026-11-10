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        'Kız arkadaşına takip isteği gönderme' cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

        ZONGULDAK'ta, sanal medyadan kız arkadaşına takip isteği gönderdiğini iddia ettiği Celal Can Er'i (19) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yunus Emre Coşkun (20), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından adliye koridorunda sanık ve maktul yakınları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:33 Güncelleme:
        'Kız arkadaşına takip isteği gönderme' cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

        ZONGULDAK'ta, sanal medyadan kız arkadaşına takip isteği gönderdiğini iddia ettiği Celal Can Er'i (19) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yunus Emre Coşkun (20), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından adliye koridorunda sanık ve maktul yakınları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

        Olay, 14 Ağustos'ta Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Coşkun sanal medyada kız arkadaşına takip isteği gönderdiğini iddia ettiği Celal Can Er ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Coşkun, Er’i bıçakladı. Er, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Coşkun tutuklandı ve hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

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        TANIKLAR İFADE VERDİ

        Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre Coşkun, Celal Can Er'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen P.A.H., tartışmayı evinin penceresinden gördüğünü belirterek, "Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu" dedi.

        Diğer tanık H.H.A. ise taraflar arasında sanal medya üzerinden gönderilen arkadaşlık isteği nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını belirterek, "Yunus Emre ve Celal'i önceden tanıyorum. Aralarında bir istek atma mevzusu varmış. Yunus Emre Coşkun, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Yunus Emre Coşkun inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. Olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti" diye konuştu.

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        'GECELERİ UYUYAMIYORUM'

        Savunma yapan sanık Yunus Emre Coşkun ise "Olay olana kadar karakola ifade vermeye dahi gitmedim. Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ölüm korkusu yaşadım. Başka bir amaçla yapmadım. Her şey bu nedenle oldu" diye konuştu.

        15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Yunus Emre Coşkun'u 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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        Kararın açıklanmasının ardından sanık ve Celal Can Er'in yakınları arasında adliye koridorlarında arbede yaşandı. Polis ekipleri taraflara müdahale ederek arbedeyi büyümeden sonlandırdı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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