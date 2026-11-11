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        Organize rampasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi rampasında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Organize rampasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi rampasında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya giriş yapmak üzere sol sinyal vererek dönüş hazırlığı yapan araca, bu sırada arkadan gelen ve sollama yapmak isteyen başka bir araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada araç sürücüsü D.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü D.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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