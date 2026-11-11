Zonguldak'ta trafik kazası

Sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda mahsur kalan sürücüler için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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