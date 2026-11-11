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        Zonguldak'ta trafik kazası

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler araç içerisinde sıkıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Zonguldak'ta trafik kazası

        Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler araç içerisinde sıkıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda mahsur kalan sürücüler için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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