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        TTK Karadon Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde yeni pano üretim ayağı hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:07 Güncelleme:
        TTK Karadon Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde yeni pano üretim ayağı hizmete alındı.

        Gelik İşletmesine bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyası öncesi 2. ve 3. kartiyede yeni açılan pano üretim ayağı için tören düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan törende, üretim panosunda kazasız çalışma ve üretim dileğiyle kurban kesildi. Daha sonra şehitler ve maden kazasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Maden işçileri, törenin ardından ocağa inerek mesailerine başladı.

        Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni üretim panosunun kuruma hayırlı olmasını, kazasız çalışma ve üretim diledi.

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        Törene, TTK genel müdür yardımcıları Ercan Gebeş ve Ümit Değirmenci, TTK Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, TTK Gelik İşletme Müdürü Gökhan Güney, kurum ve sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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