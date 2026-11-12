Alaplı'da yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde fidan dikim programı düzenlendi.

Programa Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Osmanoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte kurum temsilcileri, kendi kurumlarının isimlerinin yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Öğrencilerin de katıldığı programda renkli görüntüler oluştu.

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Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yaptığı açıklamada, "Çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması amacıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturduk ve can suyu verdik. Etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzlerce fidanın toprakla buluşturulduğu program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.