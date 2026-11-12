Gelik'te yeni üretim ayağı dualarla açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’nde 2. ve 3. kartiyede yeni açılan pano üretim ayağı için kazasız üretim dileğiyle dualar okunarak kurban kesildi.

Gündüz vardiyası öncesi Gelik İşleme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcıları Ercan Gebeş ve Ümit Değirmenci, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, Gelik İşletme Müdürü Gökhan Güney, müessese yöneticileri, sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Okunan Kuranı Kerim ve duaların ardından kazasız bir üretim dileğiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Bugüne kadar hayatını kaybetmiş tüm vatan ve maden şehitleri için dualar edildi. Duaların ardından madenciler ocağa inerek mesailerine başladı.