Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Gelik'te yeni üretim ayağı dualarla açıldı

        Gelik'te yeni üretim ayağı dualarla açıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde 2. ve 3. kartiyede yeni açılan pano üretim ayağı için kazasız üretim dileğiyle dualar okunarak kurban kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Gelik'te yeni üretim ayağı dualarla açıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’nde 2. ve 3. kartiyede yeni açılan pano üretim ayağı için kazasız üretim dileğiyle dualar okunarak kurban kesildi.

        Gündüz vardiyası öncesi Gelik İşleme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcıları Ercan Gebeş ve Ümit Değirmenci, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, Gelik İşletme Müdürü Gökhan Güney, müessese yöneticileri, sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

        Okunan Kuranı Kerim ve duaların ardından kazasız bir üretim dileğiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Bugüne kadar hayatını kaybetmiş tüm vatan ve maden şehitleri için dualar edildi. Duaların ardından madenciler ocağa inerek mesailerine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        Alaplı'da iki gündür kayıp olarak aranan şahıs bulundu
        Alaplı'da iki gündür kayıp olarak aranan şahıs bulundu
        Kan bağışı kampanyasına velilerden yoğun ilgi
        Kan bağışı kampanyasına velilerden yoğun ilgi
        Alaplı'da yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu
        Alaplı'da yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu
        TTK Karadon Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı
        TTK Karadon Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı
        İstinat duvarının yıkılma anı kamerada Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğl...
        İstinat duvarının yıkılma anı kamerada Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğl...
        Zonguldak'ta binanın yıkıldığı bölgede istinat duvarı çöktü
        Zonguldak'ta binanın yıkıldığı bölgede istinat duvarı çöktü