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        Darbettiğini iddia ettiği 2 kadının üzerine otomobili süren kadın gözaltına alındı

        ZONGULDAK'ta dün kendisini darbettiğini öne sürdüğü A.K. ve N.K. adlı kadınların evinin önüne giden ve otomobili üzerlerine sürüp, ardından bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen S.D. adlı kadın polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Darbettiğini iddia ettiği 2 kadının üzerine otomobili süren kadın gözaltına alındı

        ZONGULDAK’ta dün kendisini darbettiğini öne sürdüğü A.K. ve N.K. adlı kadınların evinin önüne giden ve otomobili üzerlerine sürüp, ardından bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen S.D. adlı kadın polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

        İncivez Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda A.K. ve N.K. adlı kadınlar, henüz bilinmeyen nedenle S.D. adlı kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.D. aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği kavganın gerilimi bugün devam etti.

        S.D., otomobiliyle kendisini darbettiklerini öne sürdüğü A.K. ve N.K.'nin oturduğu Çınartepe Mahallesi Rat TOKİ evleri mevkisine geldi. S.D.’nin evlerinden çıkan A.K. ve N.K.'nin üzerine otomobil sürdü. Daha sonra geri manevra yaparken ağaca çarpınca otomobili asılı kalan S.D.'nin araçtan inerek, bıçakla 2 kişinin üstüne yürüdüğü öne sürüldü.

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        Taraflar arasında kavga sürerken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise direnen S.D. yapılan müdahalenin ardından güçlükle gözaltına alındı. Darbedildiklerini ve bıçaklı saldırıya uğradıklarını öne süren A.K. ile N.K.'nin S.D.'den şikâyetçi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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