Yangına gelen itfaiyenin önünü köpek kesti, 20 dakika müdahale edilemedi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan kurt köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı. Köpeğin uzaklaştırılması beklenirken yangına yaklaşık 20 dakika müdahale edilemedi.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan kurt köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı. Köpeğin uzaklaştırılması beklenirken yangına yaklaşık 20 dakika müdahale edilemedi.
Yangın, Dikili Caddesi üzerinde bulunan S.D.’ye ait evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre S.D., eski olduğu gerekçesiyle köpeğinin üzerinde yattığı çekyatı yakmak istedi. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesiyle çatı katını yoğun duman sardı.
Çatı katından yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.
Kurt köpeği geçit vermedi
Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin girişinde bulunan kurt köpeği nedeniyle içeriye giremedi. Köpeğin uzaklaştırılması için geçen yaklaşık 20 dakikalık sürede yangına müdahale edilemedi.
Ev sahibi S.D.’nin polis ekiplerine köpeğinin üzerinde yattığı eski çekyatı yakmak istediğini ancak yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.
Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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