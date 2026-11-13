Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Evinin çatı katında ölü bulunan genç toprağa verildi

        Evinin çatı katında ölü bulunan genç toprağa verildi

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve evinin çatı katında ölü bulunan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşambalı son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Evinin çatı katında ölü bulunan genç toprağa verildi

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve evinin çatı katında ölü bulunan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşambalı son yolculuğuna uğurlandı.

        İlçeye bağlı Velioğlu köyü Çarşambalı Mahallesi'nde yaşayan ve 1 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Atakan Enes Çarşambalı, önceki gün yürütülen arama çalışmalarında evinin çatı katında hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Çarşambalı'nın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bugün düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Atakan Enes Çarşambalı'nın cenazesi dualarla toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta, Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği Ofisi açıldı
        Zonguldak'ta, Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği Ofisi açıldı
        Terör örgütü üyeliği davasında 4 sanığa beraat
        Terör örgütü üyeliği davasında 4 sanığa beraat
        Karadeniz Ereğli'de 8 araca çarpan otomobilin kaza anı kamerada
        Karadeniz Ereğli'de 8 araca çarpan otomobilin kaza anı kamerada
        Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil 8 araca çarptı: Yaralıları ta...
        Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil 8 araca çarptı: Yaralıları ta...
        Zonguldak'ta yerel kalkınma hamlesi Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği'nin o...
        Zonguldak'ta yerel kalkınma hamlesi Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği'nin o...
        Zonguldak'ta 4 sanığın yargılandığı terör örgütü davasında karar açıklandı
        Zonguldak'ta 4 sanığın yargılandığı terör örgütü davasında karar açıklandı