Kazada savrulan otomobil, park halindeki 7 araca çarptı

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçenin Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. H.K. idaresindeki 67 AFL 684 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.Y. yönetimindeki 67 AFZ 703 plakalı otomobile çarpıp kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, park halindeki 5 motosiklet ile hafif ticari araç ve cipe çarptı. Kazada sürücü H.K. ile yanındaki 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 9 aracın hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra refüjü aşan otomobil, park halindeki 5 motosiklet ile hafif ticari araç ve cipe çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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