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        Zonguldak'ta otomobilin park halindeki motosikletlere ve 2 araca çarpması kamerada

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kazaya karışan otomobilin park halindeki 5 motosiklete ve 2 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Zonguldak'ta otomobilin park halindeki motosikletlere ve 2 araca çarpması kamerada

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kazaya karışan otomobilin park halindeki 5 motosiklete ve 2 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

        Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda H.K. idaresindeki 67 AFL 684 plakalı otomobil, köprülü kavşağa girişte önünde seyreden H.Y.'nin kullandığı 67 AFZ 703 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, bankete çıkarak yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ile 2 araca vurarak durdu.

        Kazada yaralanan sürücü H.K. ile yanındaki bir kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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