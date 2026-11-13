Zonguldak'ta otomobilin park halindeki motosikletlere ve 2 araca çarpması kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kazada yaralanan sürücü H.K. ile yanındaki bir kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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