Zonguldak'ta şüpheli ölüm soruşturmasında 1 tutuklama

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 11 gün boyunca kendisinden haber alınamayan ve evinin çatı katında cansız bedeni bulunan şahsın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaycuma’da 1 Kasım’dan bu yana kayıp olarak aranan Atakan Enes Çarşanba (30) için savcılık talimatıyla evinde arama gerçekleştirildi. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine çatı katında hareketsiz halde bulunan Çarşanba’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde yanında yasaklı madde bulunduğu da öğrenildi.

Şüpheli ölüm üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çarşanba’nın arkadaşları olduğu belirtilen S.U., S.D., M.B. ve Yiğitcan K. gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yiğitcan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.