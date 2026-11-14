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        Emniyet Müdürü Dalkılıç'tan spora ve gençlere destek

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Ereğli Demirspor'u ziyaret ederek yeni sezon öncesinde futbolculara ve kulüp yönetimine başarı dileklerini iletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Emniyet Müdürü Dalkılıç'tan spora ve gençlere destek

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Ereğli Demirspor'u ziyaret ederek yeni sezon öncesinde futbolculara ve kulüp yönetimine başarı dileklerini iletti.

        Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Ereğli Demirspor karşılaşması öncesinde kulübü ziyaret etti. Genç futbolcularla bir araya gelen Dalkılıç, sporun ve gençlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek takıma yeni sezonda başarılar diledi.

        Genç futbolcuların oluşturduğu takımı takdir eden Dalkılıç, "Gençlerimiz spora teşvik edilmelidir. Maşallah, gencecik bir takım olmuşsunuz. Kapımız her daim size açıktır. Yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Ereğli Demirspor Kulüp Başkanı Kaan Kocaman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli müdürümüz bizleri onurlandırdı. Maçımızın şeref konuğu olarak kendisini ağırlamak mutluluk verici. Gençlere sahip çıkan müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

        Dalkılıç'ın genç sporculara verdiği destek ve samimi yaklaşımı kulüp yönetimi ve futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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