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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 267 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 227 uyuşturucu ve sentetik hap, 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 TL ve 150 avro ele geçirildi.

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        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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