Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 267 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 227 uyuşturucu ve sentetik hap, 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 TL ve 150 avro ele geçirildi.

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Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.