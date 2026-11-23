İfadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla alınan F.D. hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Ülke genelinde 50'den fazla vatandaşın mağdur edildiği ve 45 milyon lirayı aşan şüpheli para hareketinin belirlendiği soruşturmada, suç gelirlerinin farklı banka hesapları, bahis platformları ve kuyumculuk işlemleri aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık eylemleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.