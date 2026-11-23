Zonguldak'ta 1988 yılında öğrenci olarak kapısından girdiği Kız Meslek Lisesi'ne 38 yıl sonra müdür olarak dönen Türkan Tuygar, yıllar önce oturduğu sıralarda bugün başka öğrencilerin hayallerine ortak oluyor. Tuygar, "Öğrencilik yıllarınızı hatırlamak, öğrencilerinize yol göstermek, onların heyecanını paylaşmak ayrı güzel bir duygu" dedi.

Zonguldak'ta 1988 yılında Kız Meslek Lisesi'nden mezun olan 57 yaşındaki Türkan Tuygar, 38 yıl sonra aynı okula müdür olarak döndü. Yıllar önce öğrencisi olduğu, bugün Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim veren okulun müdürlüğüne görevlendirilen Tuygar, öğrencilik anılarının bulunduğu koridorlarda bu kez okul müdürü olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Kız Meslek Lisesi'nden 1988 yılında mezun olan Tuygar, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde el sanatları alanında nakış öğretmenliği eğitimi aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk görev yeri Zonguldak olan Tuygar, Halk Eğitim Merkezinde el sanatları öğretmeni olarak mesleğe başladı. Uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulunan Tuygar, 2022 yılında Mesleki Eğitim Merkezine (MESEM) müdür olarak görevlendirildi. Tuygar, 2026 yılında ise mezun olduğu Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü oldu.

"Bu duyguyu kelimelerle tarif etmek zor"

38 yıl önce öğrenci olduğu okulda müdür olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu anlatan Tuygar, "Bu benim için inanılmaz, tarif edilmez güzel, mutluluk ve gurur verici bir duygu. Koridorlarında dolaştığınız, sıralarında oturduğunuz, bahçesinde dolaştığınız bir okulda öğrencilik yıllarınızı hatırlamak ve öğrencilerinize de ona göre yol göstermek, onların heyecanını paylaşmak ayrı güzel bir duygu. Bunu kelimelerle tarif etmek de zor gerçekten. O anı yaşamak gerekir diye düşünüyorum. Mezun olduğum okulda müdür olarak göreve başladığım ve çocuklarıma da o yolda yardımcı olabileceğim için çok mutlu ve huzurluyum" dedi.

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"Ben de bu sıralardan geçtim"

Öğrencilerine kendi eğitim hayatından örnekler vererek meslek sahibi olmanın önemini anlattığını belirten Tuygar, özellikle kız çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilmesini önemsediğini söyledi.

Tuygar, "Çocuklara meslek lisesinde gerçekten istediklerinde neler yapabileceklerini, neler başarabileceklerini anlatıyorum. Özellikle kız çocuklarının okumasının, kendi ayakları üzerinde durabilmesinin, ileride mutlaka bir meslek sahibi olmasının ve kendi kendilerine yetebilmelerinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Öğrencilerimiz ergenlik çağında oldukları için bugün anlattıklarımızı ne kadar anlayabiliyorlar bilemiyorum. Ama ben de bu sıralardan geçtim. Onların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için öğretmenlerimle birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.