TFF 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Ali Çalış ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrılık kararının karşılıklı görüşmeler sonucunda alındığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz Sayın Ali Çalış ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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