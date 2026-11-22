TFF 3. Lig: Zonguldakspor FK: 0 - Silivrispor: 0
TFF 3. Lig'in 13. haftasında Zonguldakspor FK, sahasında Silivrispor ile 00berabere kaldı.
TFF 3. Lig'in 13. haftasında Zonguldakspor FK, sahasında Silivrispor ile 00berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Zonguldakspor: Yusuf Mert Aydın (Yusuf Emre Alyaprak dk. 46), Doğukan Nelik, Serhat Baştan, Eren Büyükkaya (Aykut Emre Yakut dk. 79), Nevzat Bilen (Ufuk Birdal dk. 80), Emre Köroğlu (Leyis Alzin dk. 88), Umut Ayar, Rahmi Anıl Başaran (Bertuğ Bayar dk. 46), Bilal Karataş, Berkan Ünal, Sabahattin Emir Boz
Silivrispor: Onur Yıldırım, Bayram Enes An, Baran Işık, Bilal Musa Şentürk (Mertcan Akkaya dk. 63), Fatih Mankır, Mehmet Aydın, Hafız Görkem Vardar (Atakan Aksoy dk. 62), Said Can Açıkalın (Mustafa Karaman dk. 84), Salih Emin Sebetci (Abdussamet Yılmaz dk. 90), Efe Baran Kara, Umut Aydın (Eray Pazar dk. 84)
Sarı kartlar: Umut Ayar, Sabahattin Emir Boz (Zonguldakspor), Baran Işık, Fatih Mankır (Silivrispor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.