Zonguldak'ta bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Değirmenağzı Tüneli mevkisinde seyreden Baran Z. (23) idaresindeki 67 AGJ 718 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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