Zonguldak'ta kadının öldüğü kazanın firari sürücüsü tutuklandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle park halindeki araca çarparak Necla Aydın'ın (61) ölümüne neden olduğu belirtilen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü H.G., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle park halindeki araca çarparak Necla Aydın'ın (61) ölümüne neden olduğu belirtilen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü H.G., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 61 yaşındaki Necla Aydın'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü H.G., gece saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, ÜçyolKilimli kara yolunda meydana geldi. H.G. idaresindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki araç, o sırada arkasında bulunan Necla Aydın'a (61) çarptı.
Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan H.G.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sürücüyü gece saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınan H.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü hakkında tutuklama kararı verildi.
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