Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle park halindeki araca çarparak Necla Aydın'ın (61) ölümüne neden olduğu belirtilen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü H.G., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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