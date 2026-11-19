Zonguldak'ta otomobilin çarptığı aracın arkasında bulunan kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu aracın arkasında bulunan kadın hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu aracın arkasında bulunan kadın hayatını kaybetti.
Üçyol-Kilimli kara yolunda, H.G'nin kullandığı 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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