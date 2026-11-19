Denize atlayan kadını güvenlik görevlisi kurtardı
Zonguldak'ta henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan kadını, camide görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı.
Zonguldak’ta henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan kadını, camide görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Uzunmehmet Caminin arkasında bulunan kayalıklarda yaşandı. S.K isimli kadın kayalıklara doğru yürümeye başladı. Durumu gören güvenlik görevlisi Uğurcan Ö., kadının hareketlerinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.
S.K isimli genç kadının denize atladığını gören Uğurcan Ö., kadını kurtarmak için denize atladı. Dakikalarca dalgalarla boğuşan Uğurcan Ö., S.K isimli kadını denizden kıyaya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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