S.K isimli genç kadının denize atladığını gören Uğurcan Ö., kadını kurtarmak için denize atladı. Dakikalarca dalgalarla boğuşan Uğurcan Ö., S.K isimli kadını denizden kıyaya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ta henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan kadını, camide görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı.

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