Olayın ardından kaçan Emre Aygün, polis ekipleri tarafından Osmanlar köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hava astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Aygün'ün, amacının önce konuşmak olduğunu, Erdoğan'ı öldürmek istemediğini ve çıkan boğuşma sırasında silahın ateş aldığını söylediği iddia edildi.

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