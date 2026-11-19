Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, bölgede nadir uygulanan kapalı ayak bileği tendon ve bağ ameliyatları ilk kez başarıyla gerçekleştirildi. Op. Dr. Volkan Tutuş ve Op.Dr.Erol Günen tarafından gerçekleştirilen operasyonda, daha önce kar sporlarıyla uğraşan bir snowboard sporcusu da ameliyat edildi.

Karadeniz Ereğli’de ortopedi alanında önemli bir başarıya imza atıldı. Ayak bileği sıkışma, tendon ve bağ yaralanmalarının tedavisinde kullanılan ileri düzey kapalı cerrahi yöntemler, ilçede ilk kez Op. Dr. Volkan Tutuş ve Op.Dr.Erol Günen tarafından başarıyla uygulandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ayak bileğinin arka kısmında bulunan Fleksor Hallucis Longus tendonuna yönelik cerrahi müdahale ile ayak bileğinin ve başparmağın hareketini sağlayan tendon içerisine girilerek tenosinovit dokular başarı ile temizlendi.

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Özellikle uzun süredir ayak bileği iç tarafında ve arkasında ağrılar yaşayan, yürümek ve spor esnasında şiddetli ağrıları olan hastaya uygulanan bu yöntemle, küçük kesilerden girilerek kamera yardımıyla tendon ve dokular görüntüleniyor ve tendon kılıfı içerisine girilerek iltihabi dokular temizlenebiliyor.Kapalı cerrahi sayesinde açık ameliyata kıyasla daha küçük kesilerle müdahale imkânı sağlanıyor.

"Bölgemiz adına önemli bir gelişme"

Operasyonları gerçekleştiren Op. Dr. Volkan Tutuş ve Op.Dr.Erol Günen, ayak bileği tendon ve bağ yaralanmalarının özellikle aktif yaşam süren ve sporla uğraşan kişilerde ciddi sorunlara yol açabildiğini belirtti.

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Tutuş, "Ayak bileği tendon ve bağ yaralanmaları, özellikle sporla uğraşan kişilerde ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabiliyor. Bu rahatsızlıklarda öncelikle ilaç ve fizik tedavi gibi cerrahi dışı yöntemleri değerlendiriyoruz. Ancak tedavilere rağmen şikâyetleri devam eden hastalarda cerrahi tedavi gündeme geliyor.

Gerçekleştirdiğimiz operasyonda kapalı cerrahi yöntem kullanarak küçük kesilerden kamera yardımıyla müdahalede bulunduk. Daha önce kar sporlarıyla uğraşan bir snowboard sporcumuza gerçekleştirdiğimiz operasyon da bizim için önemliydi. Bu ameliyatların Batı Karadeniz bölgesinde ve Karadez Ereğli’de az sayıda gerçekleştirilmiş olması bölgemiz adına sevindirici. Amacımız, hastalarımızın ileri düzey ortopedik tedavilere kendi bölgelerinde ulaşabilmesini sağlamak. Operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.