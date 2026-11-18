Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ali Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, iş yerinin önünde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Erdoğan’ın cansız bedeni, incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan E.A. ise polis ekipleri tarafından Osmanlar köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Dönerci dükkanı işleten Ali Erdoğan, araçla iş yerinin önüne gelen E.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. 2 kurşun Erdoğan’ın başına isabet ederken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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