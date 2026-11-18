Edinilen bilgiye göre Meydanbaşı Caddesi'nde meydana gelen saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli E.A.'nın Osmanlı köyündeki mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.